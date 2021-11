Pressede sygeplejersker på OUH: Operationer udskydes endnu engang

Odense Universitetshospital (OUH) mangler flere hænder end normalt til at løfte opgaven med det stigende antal indlagte med covid-19 den seneste tid.

Sygeplejerskernes strejken har nemlig resulteret i, at mange af dem har ferie til gode. Og det betyder, at ferien skal være afholdt inden årets udgang, da den ellers bortfalder.

Betina Kristensen, der er suppleant for fællestillidsrepræsentanten for radiografer og sygeplejersker på Odense Universitetshospital, bekræfter, at sygeplejerskerne ude på hospitalsgangene mærker et øget pres.