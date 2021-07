Presset ældrepleje i Odense: - Vi mangler rigtig mange vikarer og afløsere

Ekstraordinært mange afløsere og vikarer springer i øjeblikket fra i ældreplejen i Odense, mens sommerferien gør det svært at finde erstatninger til sommerbemandingen.

- Vi er utrolig kede af, at vi nu melder ud, at man resten af sommeren ikke ved alle opgaver kan forvente helt det samme serviceniveau, siger Charlotte Scheppan.

Det vil formodentligt være opgaver som rengøring, der vil blive nedprioriteret. Derfor kan borgerne i Odense Kommune forvente dårligere kvalitet af besøgene den kommende måned.

De unge vil være podere

Udfordringen med at finde arbejdskraft over sommeren er ikke unik for Odense Kommune.

- Vi kan se, at en række kommuner landet over er ramt af den samme udfordring. Det er ikke kun noget, jeg tror, jeg ved også, at det hænger sammen med, at mange unge mennesker har fundet job som podere, lyder det fra Charlotte Scheppan.

De seneste måneder har flere kommuner meldt ud, at de mangler hænder til at udfylde vagterne hen over sommeren.