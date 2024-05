Lørdag blev Odense Pride afholdt med høj sol, godt humør og taler, der hylder menneskers forskelligheder.

Flere hundrede deltog da priden gik gennem gaderne og på Odense Prides hjemmeside fremgår det, at priden særligt går ud på skabe mere plads til at være Queer og deltage i en international kamp imod diskrimination.

Med priden håber man at skabe en by, hvor alle LGBTQIA+-personer er frie til at elske og leve, står der.