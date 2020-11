Prisbelønnet bokseklub optræder ufrivilligt i gangsterrap

Billeder fra klubben Vollsmose Boxing indgår som en del af billedrammen i musikvideoen “Sort på Sort” med rapperen Chatle fra Vollsmose.

Det chokerer boksetræner Shahbaz Aslam fra Vollsmose Boxing.

- Vi bliver spurgt, om de må bruge vores lokaler til en lille scene, hvor to drenge bokser mod hinanden. Vi spurgte, om det havde noget med vold eller våben at gøre, og da svaret var et klokkeklart nej, fik de lov, fortæller Shahbaz Aslam.

Men da Shahbaz Aslam så videoen “Sort på sort” viste det sig, at klubben indgik en helt anden sammenhæng, end hvad han var blevet garanteret.

- Det viste sig at være noget andet end det, vi var blevet lovet, og jeg var chokeret over alle de våben, volden og det billede, som videoen tegner af Vollsmose, siger Shahbaz Aslam.

Vollsmose Boxing har tidligere vundet en pris for gennem frivilligt arbejde at gøre en stor social indsats i bydelen, og boksetræner Shabaz Aslam har også været nomineret til prisen “Årets forbillede” ved prisuddelingen Sport 2018.

- De unge lytter til sådan noget musik, og det er ødelæggende for den næste generation. De unge synes, at det er sejt med store biler og guldkæder, siger boksetræneren.

Han uddyber:

- Der bor 10.000 mennesker i Vollsmose, og der er måske 20 eller 40 stykker, der laver sådan noget. Vi skal ikke stemples allesammen. Det er et forkert billede, og det er ikke sådan, vi vil opfattes.

Aslam har i årevis arbejdet med børn og unge i Vollsmose, og derfor er han forfærdet over at se, at der også optræder børn i rapvideoen med Chatle.

- Da jeg ser, at der optræder et lille barn i videoen, bliver jeg chokeret. Jeg synes, at det er synd, siger Shahbaz Aslam.

Mindre børn er med i videoen "Sort på sort". TV 2 Fyn har sløret drengens ansigt. Foto: Fra Youtube

Bokseklubben i Vollsmose er ikke denne eneste kampsportsforening i Odense, hvor grupperinger har forsøgt at få lavet videooptagelser. SSP Odense har kendskab til, at flere kampsportsforeninger har fået en forespørgsel om medvirke i videooptagelser mod at blive belønnet med fester, sprut og strippere.

Derfor har SSP sendt en mail rundt til kampsportsmiljøet i Odense med en opfordring til ikke at medvirke i nye optagelser.

- Vi synes ikke, at gode kampsportsklubber og voldsforherligende billeder hænger sammen. Vi synes, at man skal skille det ad, og uanset hvad formålet er, så mener vi ikke, at billeder af våben og stoffer og børn- og ungeidræt hører sammen, siger Tommy Holst, der er leder af SSP i Odense.