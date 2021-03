Prisstigninger på vej til forældre flere steder på Fyn

Svendborg, Kerteminde og Nyborg.

I flere fynske kommuner er der nu sat prisstigninger i udsigt for forældre med børn i institutioner.

Og årsagen er, at kommunerne har mulighed for at øge forældrebetalingen, fordi der kommer flere penge til bedre pasning af børnene.

Hvordan det skal forstås, kan man læse herunder.

Forældrebetalingen udgør nemlig en procentdel af den samlede mængde penge, et barn koster i en institution. Så når der tilføres millionbeløb til minimumsnormeringerne, som det er sket med knap 27 millioner kroner i Odense, så kan man også hæve forældrenes betaling.

Læs også Får millioner til flere pædagoger - alligevel risikerer forældre prisstigninger

I Odense valgte man dog at stemme for at skære halvdelen af stigningen af, så forældre i stedet for 120 kroner for vuggestuebørn og 72 kroner for børnehavebørn skal betale henholdsvis 60 kroner og 36 kroner mere om måneden.

Forældreorganisation for stigning

- Jeg synes egentlig, at det er et sundt princip, at nu hvor man får flere til at tage sig af ens børn, så spytter man også lidt ekstra i kassen, men det skal stadig være et rimeligt beløb, siger børn- og ungeudvalgsmedlem Tim Vermund.

Det har vi meldt ud fra starten, at vi bakkede op om, fordi det i sidste ende kommer børnene til gode FOLA-formand Signe Nielsen

Han påpeger især coronakrisen som grund, da den har ramt mange familier på økonomien.

I Kerteminde, Nyborg og Svendborg Kommuner har man i modsætning til Odense stemt for, at forældrebetalingen hæves med et større beløb.

Her har børn- og ungeudvalgene nemlig ment, at forældrene skal betale den fulde stigning, som de øgede penge til minimumsnormeringerne muliggør.

Forældrenes Landsorganisation, Fola, bakker op om, at det må koste forældre mere, når det ender med flere hænder til at passe på landets børn.

Læs også Pædagoger er utrygge og bekymrede - opfordrer til at holde børnene hjemme

- Det har vi meldt ud fra starten, at vi bakkede op om, fordi det i sidste ende kommer børnene til gode, siger formand Signe Nielsen.

Hun påpeger ligeledes, at forældrebetalingen netop tidligere har været faldende i flere kommuner, fordi man skar ned på den samlede tilførsel af penge.

Fripasning til økonomisk ramte familier

At man i Odense Kommune har valgt at skære i stigningen, synes hun dog er helt o.k..

- De må mene, de har råd til det, men der er andre kommuner, hvor økonomien er en anden. Hvor de har mere brug for de penge. Og der kan jeg godt forstå, at man vælger at lade forældrebetalingen stige.

Formanden uddyber, at de forældre, som har svært ved at klare den ekstra udgift eksempelvis, skal hjælpes med fripasningsordning i stedet.

Kommune Øget betaling vuggestuebørn i kr. Øget betaling børnehavebørn i kr. Svendborg 113 90 Nyborg 151 83 Kerteminde 109 65 Odense 60 36

- Vi mener godt, at man kunne udbrede fripasningsordningen, så flere kunne have gavn af den. Der er familier, hvor begge forældre er på dagpenge, hvor barnet måske netop har brug for at komme i institution, så hele familien ikke går op ad hinanden. Her mener vi godt, man kunne hjælpe med fripasning, lyder det fra hende.

I Svendborg er stigningen vedtaget, hvor det i Kerteminde og Nyborg Kommune stadig er til behandling.