Privat træningscenter ramt af coronalukning: - Det er helt okay

For Claus Sloth, indehaver af træningscentret Claus Sloth i Odense, blev mandag dagen, hvor han blev mindet om, hvordan foråret havde været.

Han blev nemlig ligesom resten af fitnessbranchen igen ramt af restriktioner i kampen mod coronavirussen.

Forårets nedlukning betød tab af omsætning, og da samfundet langsomt blev åbnet igen, var der ikke kun færre kunder i butikken, men det blev også en træg genstart, fortæller Claus Sloth.

Corona mandag Der blev mandag annonceret flere tiltag for at bremse den stigende smitte med covid-19, som mandag nåede nye højder. Her blev der registreret yderligere 2.046 coronatilfælde. Det er det højeste antal, der er målt på ét døgn. Der skal dog tages højde for, at der nu testes langt flere end tidligere i epidemien. Det betyder, at der findes flere smittede uden symptomer. Statens Serum Institut (SSI) har tidligere anslået, at der ville være fundet op mod 3.000 tilfælde dagligt, hvis der blev testet lige så mange i foråret. Se mere

- Men når det nu engang var sådan, det var, så er det fint nok, at vi fik støtte, og at vi på den måde kom igennem.

- Grunden til, at vi kom igennem det, er, at vi har været fornuftige, så vi også havde noget likviditet. Men det har været rigtig dyrt for os, konstaterer Claus Sloth.

2.000 aftaler skal flyttes

Han kan nu se frem til, at han fra onsdag skal lukke sit center i Pakhusgården ned, og først må tage imod sine kunder efter søndag 3. januar.

Det betyder, at Claus Sloth skal flytte et par tusind aftaler i centrets kalender. Men det tager han i stiv arm.

- Nu bliver vi tvangslukket, og det er også helt okay. Det er for samfundets skyld, og det vil jeg selvfølgelig gerne være med til at støtte op omkring.

- Men jeg ser jo gerne, at regeringen på samme måde viser den samme omhu, så der er nogle hjælpepakker, som vi kan søge fra onsdag, siger Claus Sloth, som har drevet sit træningscenter i 12 år, men nu sættes tilbage for anden gang.

- Det er selvfølgelig hårdt, og man tænker, om det også går denne her gang. Men selvfølgelig skal det nok gå. Jeg har noget godt personale og nogle gode kunder, som støtter op.

Håber på folk efter julesulen

Han tænker mest på sit personale, som nu skal en gå usikker måned i møde. Samtidig er det usikkert om alle kunderne vender tilbage, som det skete efter forårets nedlukning.

- Det tog noget tid at få bygget tilliden op igen, så det faktisk var trygt for kunderne at komme ned og træne igen. Der var skabt sådan en holdning til, at det var noget farligt noget.

- Men man har jo ikke set de store smitteudbrud i træningscentrene, så jeg håber ikke, det er det samme, vi skal igennem. Jeg håber, at folk vender hurtigt tilbage, efter man har nydt sin julemad, som man plejer.

Og netop julemaden skaber nærmest per tradition et pres på motionscentrene, når flæskestegen og den gode sovs skal slides af sidebenene igen.

- Så jeg håber, vi får lov til at åbne januar igen, som er en vigtig måned for os. Det vil være hårdt for os, hvis vi ikke får januar og februar med.

Men før Claus Sloth når så langt, skal han de næste par dage altså forsøge at redde de 2.000 aftaler, han har med kunder. Samtidig skal han orientere de ansatte.

- Jeg skal prøve at give mine medarbejdere et svar, som jeg ikke helt har hundrede procents klarhed over.

- Det, synes jeg, er lidt træls. Jeg kunne godt tænke mig, der var en plan, som jeg kunne printe i en PDF med step by step, og sådan og sådan skal du gøre, siger han som en hilsen til regeringen.

- Jeg kunne godt tænke mig en klar plan fra regeringen om, at sådan får du udbetalt dine penge, og så lang tid skal du vente, siger han.

Håber på credit

Claus Sloth kan nu se frem til revisorudgifter for at få klarlagt, hvad han kan forvente at få udbetalt i kompensation.

- Der er mange omkostninger, der følger med i det her. Rigtig, rigtig, rigtig mange, som der kun er én til at dække, og det er mig selv.

Han tror dog ikke, at restriktionerne vil koste ham hus og hjem, og i planerne ligger da også at åbne et træningscenter mere til næste år.

- Jeg tror, at vi har gjort mange gode ting, og jeg synes, at vi har gjort meget for også at komme igennem denne periode med et godt ry og har passet på vores kunder og taget det ansvar, som er nødvendigt i denne tid.

- Så jeg håber, vi får credit for det, når vi åbner igen til, forhåbentlig, januar, og at det ikke bliver tre måneder igen, fordi det kan jeg ikke helt overskue, siger Claus Sloth.

Udover at fitnesscentre lukkes ned fra onsdag, lukkes også idræts- og foreningsliv ned i i alt 38 af landets 98 kommuner.

Restriktionerne rammer også kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer og biografer, mens biblioteker, zoologiske haver og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder.