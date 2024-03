Privat video viser politiet fjerne plakater fra ejendom - beboer kan ende i fængsel

Ziad Chaker forklarer, at han siden krigens begyndelse har set adskillige videoer og billeder fra Gazastriben, der viser den barske realitet.

- Det er vores familier. Det er klart, at vi interesserer os for, hvad der sker, siger han.

Politiet er kommet herud på baggrund af en anmeldelse. Hvis folk, der er kommet forbi, synes, at det har været for voldsomt, hvad tænker du så om det?



- Det, der foregår, er virkelighed. Hvis det er for voldsomt, for dem, der går forbi, så tænk på de mennesker, der er i Gaza. Hvorfor bliver der ikke gjort noget?

Ziad Chaker understreger igen, at han ikke vidste, at det kunne være ulovligt, og at han ville gøre det om, hvis han kunne.

- Jeg bløder også

Ziad Chakers hus er stadig plastret ind i palæstinensiske flag og slagord, og han håber på, at hans opråb fra Åsum kan hjælpe på situationen.

- Jeg vil gerne råbe op om, at der skal være standsning af krigen. Danmark skal være med til at presse på for, at der kommer forsyninger til Gazastriben.



Han fremhæver, at Danmark har støttet Ukraine med alt, hvad vi kunne, og understreger hurtigt i den sætning, at det er helt okay og godt.

- Men de civile, der bliver dræbt i Palæstina, dem gør vi intet for. Det internationale samfund, herunder Danmark, har svigtet.

- Det palæstinensiske blod er også rødt. Ligesom alle andre mennesker. Selvom jeg er palæstinenser, så bløder jeg også, siger han.