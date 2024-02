Problematiske elever bør fjernes fra folkeskolen, mener rådmand

Mandag kom det frem at 113 forældre til elever på Agedrup Skole i Odense har sendt en bekymringsskrivelse til politikere og embedsværk i Odense Kommune. Elever helt ned til 4. klasse har ifølge skrivelsen været udsat for trusler med kniv.

Og det er fuldstændigt uacceptabelt og bør selvfølgelig have konsekvenser, siger konservatives rådmand, Søren Windell.

- Vi skal have en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er foregået på Agedrup Skole, og så bør vi finde ud af, om vi skal have et sted at sende de elever hen, som ikke kan finde ud af gå i en almindelig folkeskole

- Respekten og autoriteten skal tilbage. De elever, der opfører sig sådan her, skal ikke gå på Agedrup Skole.



Søren Windell fortalte mandag, at han er dybt chokeret over situationen på skolen og glæder sig over at rådmand for området, Susanne Crawley går ind i sagen.

- Men jeg er altid skeptisk, når en forvaltning skal undersøge sig selv. Derfor mener jeg, at vi skal have nogle udefra til at undersøge det, så vi helt og holdent kan stole på undersøgelsen og resultatet.

Når en undersøgelse er færdig, er det et politisk ansvar, at elever der udviser problematisk adfærd får hjælp.

- Inklusionen virker ikke, det her kan en almindelig folkeskole ikke rumme. VI har brug for at lave nogle andre tilbud, så vi kan få de her børn på rette kurs.