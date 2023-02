Problemer med helt ny affaldsordning - nu bliver den igen dyrere

For alle kommunens husstande bliver den årlige renovationstakst forhøjet med 52 kroner, hvoraf 34 kroner alene går til underjordisk affaldssug i Dronningensgade-kvarteret i centrum.

Med andre ord skal beboere i Korup, Sanderum og Bellinge være med til at betale, at der bygges affaldssug i det centrale Odense, fordi der ikke længere er plads til de mange nye affaldscontainere, som kom sidste år, da affaldssorteringen blev udvidet.

- Vi betaler kollektivt for vores affald. Vi betaler også lidt mere for, at skraldebilerne kører lidt længere ude i de tyndt befolkede områder. Der er en fælles betaling for det, og det synes jeg er rimeligt nok, siger klimarådmand Tim Vermund (S).

Venstre: Derfor er det oplagt med affaldssug

Det er næstformand i Klima- og Miljøudvalget Mark Grossmann (V) enig i.

- Kigger man på den gamle bydel i Odense, kan man ikke rigtig komme til i gårdmiljøerne, og gående skal gå ud på vejen for at komme forbi skraldespandene, så hvis vi vil have en ren og pæn by, er det oplagt at have gang i centralt sug, siger Mark Grossmann.

Der er enighed i udvalget om, at affaldssug er løsningen i Dronningensgade-kvarteret, men det skal endeligt vedtages i byrådet, før det officielt træder i kraft.