Professor: Intet galt i kommunale fodboldrejser

Der er stor uenighed blandt eksperter om, hvorvidt Odense Kommunes fodboldrejser er ulovlige eller ej.

Odense Kommune har de seneste år betalt hundredetusinder af skattekroner for, at udvalgte kommunale chefer er taget på eksklusive rejser arrangeret af Odense Boldklub. Overfor DR har flere eksperter påpeget, at det er problematisk.

Men det er helt forkert, mener Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.

Han ser intet problematisk i rejserne.

- Der er tale om helt almindelig kommunal interessevaretagelse, skriver professoren i et Linkedin-opslag.

Nogenlunde samme konklusion er en professor fra Københavns Universitet også frem til.