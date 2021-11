Professor kalder milliondyr 'rådmands-finte' for komisk og ringe

Nej og nej

Per Nikolaj Bukh har netop torsdag været en del af et kursus for 25 økonomifolk og ledere.

- Alle er - fuldkommen ligesom jeg er - med på, at det her en rigtig, rigtig dårlig idé. Om nogen så skal mistænke politikerne for, at det er et led i nogle konstitueringer, fordi der ikke var flere bestyrelsesposter i zoologisk have, det skal andre gøre, siger professoren.

- Jeg kan bare forholde mig til, om der er nogen som helst faglig logik i det her eller nogle effektiviseringsmuligheder. Og der er svaret nej og nej.

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel, så handler omstruktureringen om at skærpe fokus på de enkelte områder.

- Der er simpelthen brug for, at vi har et ensidigt fokus på det, så det ikke bliver væk i By- og Kulturforvaltningen, Borgmesterforvaltningen eller andre forvaltninger, hvor der ligger klimaindsatser. Vi har simpelthen brug for, at vi har styr på vores indsats, så vi kan gå ud og gå i partnerskaber med byen, for det er faktisk odenseanerne, der skal stå for 75 procent af den reduktion, der skal være på CO2, siger han i et interview med TV 2 Fyn.