Overlæge om høj smitte: - Det handler ikke om Vollsmose

Der har de seneste uger været et stort fokus på incidenstallet i Odense-bydelen Vollsmose, der har ligget betydeligt højere end i resten af kommunen.

Det har fået flere til at lange ud efter bydelens beboere. Men en del af løsningen ligger i at erkende, at det ikke er postnummeret, den er gal med, mener Morten Sodemann, overlæge på indvandremedinsk klinik ved OUH.

- Man skal starte med ikke at se det som et Vollsmose-problem. Social ulighed forklarer 75-80 procent af den ulighed, vi ser i covid-smitte og i alle andre sygdomme. Så det er den store supertanker i det, siger han.

Hvad gør man så?

Dermed handler det ifølge overlægen heller ikke om etniske minoriteter.

- Det handler om korte uddannelser – det er svært at omsætte den her information til en hverdag, hvor man bor fem mennesker i en toværelses lejlighed, siger Morten Sodemann.

Vi er nødt til at forstå, at sprog er andet end at oversætte til engelsk og tysk. Der skal mere til Morten Sodemann, overlæge på indvandremedinsk klinik ved OUH

Derudover kan der være en række praktiske forhold, som gør det svært at isolere sig fra sine nærmeste omgivelser.

- Hvor skal man gå hen? Man har ikke et gæstetoilet, man har ikke et erhverv, man kan tage med hjem, man kan ikke gøre noget, man er handlingslammet. Så hvad gør man så?

Sprog er vigtigt

Selvom flere tiltag ifølge overlægen er kommet for sent, mener han, at den seneste tids indsats for at inddæmme smittespredningen i Vollsmose har været yderst tilfredsstillende.

Overlæge Morten Sodemann. Foto: Ida Alstrup Klausen

Især burde der på tværs af Danmark have været fokus på at få information om testmuligheder og smittespredning ud på flere sprog langt tidligere, mener han:

- Det er myndighederne, der har svigtet.

- Jeg synes, vi er sådan lidt oldnordiske hvad sprog angår i Danmark. Vi er ikke vant til, at der er flere sprog, men vi er nødt til at forstå, at verden er forandret. Ti procent af den danske befolkning kommer med en anden baggrund og har nogle andre sproglige baggrunde, som gør, at vi er nødt til at forstå, at sprog er andet end at oversætte til engelsk og tysk. Der skal mere til, siger Morten Sodemann.