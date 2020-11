Professor om opdeling af gågade: - Jeg vil næsten sige, at det er latterligt

Tirsdag morgen blev borgerne i Odense centrum mødt af en rød stribe, der deler gågaden i to.

Formålet er at sikre, at fodgængerne holdes adskilt og dermed minimerer smitterisikoen. Tiltaget blev taget godt imod af flere af byens borgere.

- Det er en god idé, men det er spørgsmålet, om folk overholder det. Man skal nok lige lære det. Det er nyt jo, og alt nyt er svært, men det skal nok gå, siger Jan Olsen.

- Sådan kører vi jo også, så det kan godt være, at det hjælper, siger pensionist Anne Grethe Pedersen fra Nyborg.

Nogle slækker måske

Den én kilometer lange røde stribe skal løbe gennem Vestergade og Kongensgade og kan holde i op til otte uger, før den skal males op igen.

Det er tilladt at krydse hen over den, hvis man skal ind i en butik på modsatte side af gaden. Ellers er udgangspunktet, at man holder sig i højre side.

Jones Saayda, der er frisør i Odense, tror dog ikke, at alle vil være lige tilbøjelige til at følge reglerne.

- Det er ligesom folk med mundbind. Jeg har set mange folk gå ind i butikker uden mundbind, siger han.

Spørger man Karen Wistorf, der er professor i sundhedspædagogik ved Aarhus Universitet, er hun da også afvisende overfor idéen om stregen.

- Svaret er bare nej. Jeg vil næsten sige, at det er latterligt, siger hun.

- Jeg synes, det er en måde at tale ned til folk at begynde at sætte en streg. Det er ikke sådan, man får folk til at ændre deres adfærd.

Hun mener derimod, at undervisning og vejledning til at forstå, hvad der er på spil, er den vej myndighederne burde gå.

Pile kan være på vej

Odense bymidte er dog ikke det første sted, der bliver afmærket for at hjælpe folk til at holde afstand. Aalborg og København har allerede opdelt henholdsvis gågade og Strøget.

Og her har man indtil videre haft gode erfaringer med tiltaget.

- Borgerne har taget godt imod det, og langt de fleste følger henstillingen, siger Jakob Hjuler Tamsmark, der er chef for Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltnings coronateam.

Foto: Københavns Kommune

Der bliver dog fortsat evalueret på tiltaget, og han kan ikke afvise, at der bliver lavet flere afmærkninger.

- Vi vil se det an, om det kan være svært at orientere sig, og hvis det er tilfældet, er vi klar til at rykke ud med nogle pile også, siger Jakob Hjuler Tamsmark.