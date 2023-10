Professor om SDU-batalje: Studerende skal kunne kæmpe på ord

Det er langt fra første gang, at Helle Lykke Nielsen i sin tid som lektor på Center for Mellemøststudier på SDU oplever, at bølger går højt mellem de studerende, når snakken falder på forholdet mellem israelere og palæstinensere.

Det håndteres som regel ved at give de studerende plads til at debattere i klasserne, hvor de får lov at præsentere deres synspunkter for hinanden i et "lukket rum", og det er der en særlig grund til, fortæller lektoren til TV 2 Fyn:

- På den måde træner vi de unge mennesker i, at de skal kunne debattere noget med ord. Der skal i den grad være plads til, at man ytrer sin mening, og det er jo en træning i at kunne kæmpe på ord, så når man kommer ud fra universitetet, så har man en erfaring i at debattere åbent på fornuftig vis.

Torsdag gik bølgerne højt på SDU, da to personer kom op at toppes om retten til at sætte flag op.