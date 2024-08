Profil skifter OB ud med England

Rami Al Hajj forlader OB og skifter med øjeblikkelig virkning til den engelske Championship-klub Plymouth Argyle F.C.

Det skriver OB på sin hjemmeside.

Den svenske offensivspiller kom til Odense for et år siden og nåede at spille 32 kampe og score fire mål for OB.

Nu skifter han så den næstbedste række i Danmark ud med den næstbedste ditto i England, hvor han får den tidligere angrebsstjerne Wayne Rooney som cheftræner.

- Det har været en god tid, selvom det har budt på både opture og nedture. Sidste sæson sluttede ikke, som vi havde håbet på, men klubben har heldigvis haft en god start på sæsonen, og jeg er sikker på, at OB nok skal komme tilbage til den liga, de hører til, siger Rami Al Hajj i en pressemeddelelse.