Proppet tog mod Svendborg ramt af udfordringer efter koncert

Gocollectives tog mod Svendborg skulle have været en nem og effektiv måde, at få folk mod syd efter koncerten tirsdag med Bruce Springsteen.

Men sådan gik det ikke helt. For til trods for, at Gocollective havde garderet sig mod menneskemængderne med ekstra togvogne og, blev turen nemlig ikke helt problemfri.

Mikkel Juul fra Gocollective fortæller nemlig til TV 2 Fyn, at togføreren på 00.21-afgangen opdagede problemer med koblingen mellem togsættene i Årslev. Efter flere fejlslagne forsøg på at afhjælpe problemerne, måtte passagerer over i et andet tog på Ringe Station.

Det resulterede i, at toget til Svendborg nåede sit bestemmelsessted omtrent 50 minutter efter det skulle være ankommet.

Et andet tog, som skulle være afgået en halv time før blev imidlertid aflyst grundet materielfejl, oplyser Gocollective. Derfor var presset ekstra stort på den anden afgang, som ligeledes fik tekniske udfordringer.

- Men det lyder til, at folk var ok tålmodige trods lidt grus i maskineriet. det er vi selvfølgelige taknemmelige for, siger Mikkel Juul fra Gocollctive.