Provstegaardskolen efterlyser opbakning: Modstander medbringer mere end 900 tilskuere til finale i Odense

I SFO'en på Provstegaardskolen er de i fuld gang med at lave bannere til, når hele skolen torsdag skal hen og heppe på fodbolddrengene.

600 skoler har nemlig siden august 2021 været på banen for at kæmpe sig til en finaleplads ved Ultra Skolepokalen. Og et af finaleholdene er Provstegaardsskolen.