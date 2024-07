Psykisk syg mand varetægtsfængslet: Angreb mor og far

En mand er blevet varetægtsfængslet på retspsykiatrisk i fire uger, efter han fredag angreb to personer med en kniv og stak dem. Ofrene er mandens forældre.

Fredag 17.30 anholdte Fyns Politi manden i Havekolonien Vibelund i Odense. Han er efterfølgende blevet sigtet for forsøg på manddrab og derudover at være i besiddelse af en kniv på mere end 12 centimeter.

Ifølge Fyns Politi er der tale om interne familieforhold.

Til grundlovsforhøret lørdag, kom det frem at kvinden, som er sigtedes mor, ifølge sigtelsen, blev såret, så hun på et tidspunkt var i livsfare. Det andet offer, manden, som er sigtedes far, blev også stukket, men var ikke i livsfare. Fyns Politi har oplyst at ingen af ofrene længere er i livsfare.

Det lykkedes faren at fastholde gerningsmanden indtil politiet ankom med flere patruljer til stedet.