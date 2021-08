Psykisk syge Jonas venter stadig: Angstfremkaldende beskeder rammer fortsat e-boksen

Omtalen hos TV 2 Fyn fik Odense Kommune til at undersøge mulighederne for en løsning, der kunne fritage borgere for digital post fra det offentlige i weekender og helligdage, men nu vil kommunen udskyde forslaget i forhåbning om, at en lignende løsning bliver stemt igennem nationalt i Folketinget.



- Det er ikke tilfredsstillende. Men det er politik, og det er sjældent tilfredsstillende. Men mit mål er, at forslaget kommer igennem, og hvis vejen er lang, må vi gå langt, fortæller Jonas Schmidt til TV 2 Fyn.

Løb panden mod en mur

I foråret blev forslaget stillet i Folketinget af fynskvalgte Karsten Hønge (SF), og Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune foreslår derfor Økonomiudvalget at vente med at tage stilling til det lokale forslag, til man har afklaret, om funktionen kan blive en realitet i en opdateret udgave af Digital Post, der udkommer i november.

- Jeg synes, det er okay, for selvfølgelig skal man lige afvente, når Folketinget kan trække i tingene, siger det socialdemokratiske byrådsmedlem i Odense Kommune Claus Skjoldborg, der selv var med til at stille forslaget i Odense.