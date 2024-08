Publikum ellevilde med giga-koncert

Der er stor begejstring for den største koncert nogensinde på Fyn, som Bruce Springsteen var ophavsmand til, da han med sit band indtog Dyrskuepladsen i Odense 9. juli.

Odense Kommune har fået gæsternes evaluering af koncerten, og heri kan man læse, at der over en bred kam er stor tilfredshed med de forhold, som koncerten blev gennemført under.

84 procent af respondenterne svarer, at de havde et godt eller meget godt indtryk af afholdelsen af koncerten. 81 procent oplyser samtidig, at de vil anbefale andre at tage til koncert i Odense.