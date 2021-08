Publikum tilbage på stadion: - Det var en megafed kulisse

For første gang i månedsvis var der næsten fyldt op på lægterne, da OB søndag tog imod FCK på hjemmebane.

- Det var en kæmpe oplevelse. Det var en megafed kulisse at komme ud i, og det var også sjovt, at der var udebanefans med. Opbakningen var kolossal, og det var fedt. Vi er egentlig bare sindssygt skuffede over ikke at kunne give dem et resultat med også, siger OB's anfører Jens Jakob Thomasen.