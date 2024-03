- Pudsigt at holde FCK-arrangement her, mener nabo

Forud for OBs kamp mod FCK havde udeholdets fans fået lov at varme op på Sortebrødre Torv midt i HC Andersenkvarteret i Odense, og det var ikke alle, der var glade for det.



2.200 FCK-fans havde indløst billet til Superligakampen mod OB, og flere hundrede af dem havde indtaget Sortebrødre Torv, der altså var omdannet til fanzone inden de mange fans drog i fælles march mod stadion.

Naboer havde på forhånd udtrykt bekymring for, hvordan det ville forløbe med de mange FCK-fans på Sortebrødre Torv, men de slap med skrækken.