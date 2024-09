Har man fået en parkeringsafgift i Odenses største parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade, kan man måske få den refunderet.

Sådan lød det fra Q-Parks direktør, Alex Pedersen, i sidste uge, efter TV 2 Fyn havde beskrevet, hvordan Eva Pasgaard Skytte fik en parkeringsafgift for at parkere udenfor den afmærkede bås - selvom det ville være umuligt for hende at åbne bildøren, hvis hun holdt tættere på væggen.