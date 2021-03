Råd til Ghana? Sygeplejerske drømmer om at kunne vise sine børn deres fars hjemland

Sommerfuglene basker i maven på Helle Ayitey på 39 år. Hun har længe haft en drøm. En drøm at tage på en helt særlig rejse, der vil få kæmpe betydning for hende og hendes familie.

Jeg er ikke den store rejser, men det at kunne rejse sammen til min mands hjemland med vores børn og sammen opleve den kultur, som han kommer fra, betyder alt Helle Ayitey, Odense

I aften får hun svar på, om drømmen kan få vinger, så familien sammen kan flyve til Ghana, hvor Helle Ayiteys mand kommer fra.

Klokken 20 sker det. Da sidder Helle Ayitey klar bag skærmen hjemme ved spisebordet i Odense. Ved to andre spiseborde sidder Hans Kjems, privatkundechef i Folkesparekassen og Pernille Oldgaard fra Nordea. De vil vurdere familiens privatøkonomi og vejlede i, hvordan de kan dreje på knapperne og få råd til at financiere den store rejsedrøm.

- Jeg håber, at friske øjne kan gennemskue, hvordan jeg kan spare op. Jeg har stirret mig blind på tallene og kan ikke selv se det. Jeg trænger til opbakning, og til at få et boost og få at vide: Jo, det KAN godt lade sig gøre, siger Helle Ayitey.

Ikke bare en badeferie

Rejsen til Ghana handler ikke bare om en eksotisk badeferie med safari. Der er langt mere på spil. For Helle Ayitey handler det om at give sine døtre mulighed for at få en forbindelse til det land, som de jo også kommer fra.

- Jeg er ikke den store rejser, men det at kunne rejse sammen til min mands hjemland med vores børn og sammen opleve den kultur, som han kommer fra, betyder alt, siger Helle Ayitey.

Som hvid mor til mix-børn er det vigtigt, at jeg gør alt, hvad jeg kan for, at de kan få et forhold til deres andet fædreland Helle Ayitey, Odense

For Helle Ayitey er det afgørende at styrke døtrenes forbindelse til deres andet fædreland.

Da hun blev klar over, at hun ville få børn med blandede kulturer, begyndte hun at se sig omkring efter andres erfaringer. Hun fandt ud af, hvor vigtigt det er at kende til det land, hvor man ikke bor, men som man også kommer fra. I dette til fælde Ghana.

- Som hvid mor til mix-børn er det vigtigt, at jeg gør alt, hvad jeg kan for, at de kan få et forhold til deres andet fædreland. Det er også vigtigt for mig, for via børnene er Ghana også blevet en del af mig, siger Helle.

Manglende overblik

Økonomien er en kilde til konstant bekymring i Helle Ayiteys familie.

Indtægterne har været små i årevis på grund af studier og barsel. Det har betydet, at det til tider har været umuligt at finde penge til for eksempel tandlægebesøg og forsikringer.

Familien har ganske vist en opsparing, men hver gang der kommer en uventet udgift, så bliver den ryddet.

Selvom Helle Ayitey og hendes mand har siddet med næsen i budgettet for at se, hvor de kan spare, er de løbet tør for idéer.

- Det er svært at finde noget at spare på - bortset fra Netflix. Det er rigtigt svært for mig at se, hvor pokker vi skal finde pengene til at spare op, siger Helle Ayitey.

Det var jo ikke så smart, men vi kunne simpelthen ikke finde pengene. Det er sådan noget, der er megahårdt at indrømme over for andre. Helle Ayitey, Odense

Skamfuldt at indrømme

Det er ingen spøg at have en stram økonomi. Dels er det svært i hverdagen og dels er det svært at tale højt om. Især var det hårdt, da familien i en periode ikke kunne betale deres forsikringer.

- Det var jo ikke så smart, men vi kunne simpelthen ikke finde pengene. Det er sådan noget, der er megahårdt at indrømme over for andre. Jeg har delt det med min mor og min søster, og min søster var til sidst så sød at give os penge til forsikringer i gave, fortæller Helle Ayitey.

Selvom det er svært at tale om den dårlige økonomi, så gør Helle Ayitey det alligevel med familie og venner. Det er der en helt lavpraktisk grund til.

- Nogle gange kan vi ikke se vores venner, fordi vi simpelthen ikke har råd til at rejse derhen.

Lys forude

Det er dog ikke kulsort, det hele. I denne uge hvor hun har været en del Pengeudfordringen på TV 2 Fyn, har Helle Ayitey prøvet tage nogle af de gode råd fra Den fynske redaktion til sig og lagt en madplan for en uge ad gangen ud fra tilbud.

- Det kører i hovedet på mig - hvor kan jeg spare, og hvordan kan jeg gøre det, siger Helle.

Torsdag aften klokken 20 vil det vise, hvor Helle Ayitey og hendes mand skal sætte ind for at kunne gøre drømmen om Ghana til virkelighed.

