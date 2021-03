Rådmænd afviser tvangstest: - Det er et skidt signal

- Mange ting fungerer effektivt i diktaturstater, men det betyder ikke, at vi skal bruge dem.

Sådan siger by- og kulturrådmand i Odense Kommune, Christoffer Lilleholt (V), efter det er kommet frem, at Regeringens såkaldte Epidemikommission foreslår blandt andet at indføre tvangstest og tvangsisolation af beboere i Vollsmose for at inddæmme coronasmitten.

Det er tæt på at være tarveligt Susanne Crawley (R), børn- og ungerådmand i Odense Kommune

Ifølge et fortroligt notat, som TV 2 er i besiddelse af, fremgår det, at kommissionen lægger op til, at der skal indføres regler om, at borgere, der befinder sig på "nærmere angivne steder i Vollsmose Sogn, hvor der er konstateret smitte", har pligt til at lade sig teste og isolere, og at de ellers straffes med bøde.

Læs også Regeringens rådgivere anbefaler tvangstest af beboere i Vollsmose

Men det er ikke vejen frem, mener også børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R). Hun synes, at forslaget kommer på et dårligt tidspunkt, efter den seneste tids indsats, hvor mere end ti procent af beboerne i Vollsmose har ladet sig teste om dagen, og hvor skolelærere har ringet rundt til familier og opfordret alle til at lade sig teste.

- Det er tæt på at være tarveligt efter den indsats, der har været derude i både sidste uge og i denne uge. Man sender et virkelig skidt signal, siger Susanne Crawley.

Bekymret over tvang

Tallene for smitte med coronavirus har længe været høje i Vollsmose, og mandag var der i løbet af det seneste døgn konstateret 12 nye smittetilfælde i Odense-bydelen. Det betyder, at incidenstallet er oppe på 951,5. Søndag lå incidenstallet på 875.

Men det retfærdiggør ikke tvangstest, mener rådmændene i Odense. Flere understreger, at borgerne i bydelen i den seneste tid netop har vist vilje til at lade sig teste. Blandt andet blev der søndag testet 1.519 personer i bydelen, og i løbet af den seneste uge er omkring 8.000 blevet testet i alt, hvilket gør boligområdet til det mest testede i Danmark.

Læs også Smitten stiger igen i Vollsmose

- Det er vigtigt at få smittetallene ned, men jeg er lidt bekymret ved at bruge tvang. Personligt synes jeg lige, vi skulle trække vejret dybt, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).

Han var i weekenden selv i Vollsmose, hvor han var på testcenteret på Abildgårdskolen.

- Det er et forkert signal at sende, når man efter min opfattelse har vist vilje til at lade sig teste, siger Søren Windell.

Det er beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) enig i.

- Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi handler på de problemer, vi har i Vollsmose. Men at så mange allerede lader sig teste viser, at vi har opnået det vi gerne vil uden tvang. Derfor synes jeg, det er et besynderligt forslag, siger Brian Dybro.

"I" frem for "os"

For Susanne Crawley er forslaget om tvangstest med til at skabe splittelse i stedet for sammenhold.

- Jeg synes, det er en virkelig dårlig idé. Man bliver aldrig et folk ved at tvinge og straffe nogen og bruge "I" i stedet for "os", siger hun.

Ifølge Christoffer Lilleholt burde regeringen hellere se på muligheden for at sikre, at elever fra Vollsmose bliver fritaget for at gå i skole i resten af Odense. Eller sænke forsamlingsforbuddet til to personer i bydelen.

- Vollsmose har lavet en fantastisk flot indsats, som har været nødvendig. Det er ikke rosenrødt, som nogle vil få det til at se ud, men jeg mener ikke, tvang er den rigtige vej at gå, siger Christoffer Lilleholt.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), ønsker ikke at udtale sig om sagen, før der kommer et officielt udspil fra regeringen.