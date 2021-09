Rådmænd raser: - Nyt forslag samler magten hos borgmesteren

Når borgmester Peter Rahbæk Juel torsdag klokken 12 indleder forhandlingerne om næste års budget smider han et forslag på bordet, som går ud på at spare 20 millioner kroner ved at oprette én fælles administration på tværs af forvaltningerne.

Flere af rådmændene tager på forhånd afstand fra forslaget.

- Vi bliver reelt sat under administration med det her forslag. Det er et forsøg på at ændre vores styreform ad bagvejen, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).