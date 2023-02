Rådmand ærgerlig over anonyme mails, opkald og breve: - Ingen skal fyres for at tale højt

Derudover vil forvaltningen inddrage de måske allervigtigste: Medarbejderne.

- Vi skal have dannet et samlet, åbent og ærligt billede af, hvordan forholdene er på arbejdspladsen, siger Brian Dybro.

Rådmanden har flere planer.

- Yderligere vil forvaltningen på baggrund af jeres udsendelser gøre en større indsats for at understrege overfor medarbejderne, at man uden konsekvenser skal kunne udtale sig. Og at medarbejderne har min og den øverste ledelses utvetydige opbakning til at stå frem med de ting, der ikke er i orden. Det er værdsat, siger han.



Vigtigt for den demokratiske debat

"Ingen medarbejder tør at stå frem med navn og fortælle sandheden", står der blandt andet i det anonyme brev, som kritiserer forholdene i Odenses hjemmepleje.

Og netop den pointe er afgørende vigtig, mener den tidligere leder af Center for offentlige og privatansattes ytringsfrihed, Rasmus Willig.

Ifølge ham er det et problem for demokratiet, at social- og sundhedsmedarbejderne ikke tør tale højt om deres arbejdsforhold.

- Hvis vi ikke kan tale om problemerne, så kan vi heller ikke få dem løst, siger Rasmus Willig.

Forskeren slår fast, at social- og sundhedsmedarbejderne har ret til at tale offentligt om deres forhold. De har nemlig ytringsfrihed.

- Man må gerne sige: "På mit arbejde oplever jeg dybt bekymrende ting, som jeg håber, at politikerne vil gøre noget ved", siger han.

Samfundet mister vigtig viden, når social- og sundhedsmedarbejderne ikke tør tale højt om deres forhold, påpeger Rasmus Willig.

Og den pointe er Ældre- og Handicaprådmanden i Odense Kommune enig med ham i. Derfor håber han, at de nye planer, han har søsat, kan være med til at ændre kulturen i kommunens hjemmepleje.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi skaber en kultur, hvor medarbejderne kan udtrykke deres holdning, uanset hvad ens oplevelse, budskab, kritik eller holdning er. Det er vigtigt at få kritikken frem, siger han.

Social- og sundhedsmedarbejderne pressede forhold går ud over borgerne, de skal hjælpe.

Det oplevede Anne, da hun i sommer faldt og trykkede på sit nødkald. Hjælpen kom aldrig.