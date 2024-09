Rådmand erklærer sig som vinder af budgetforhandlinger

Der var glæde og tilfredshed at finde hos både Radikale Venstre og Enhedslisten efter budgettet i Odense faldt på plads torsdag aften.

- Jeg tror godt, jeg kan sige, vi er det parti, der har fået flest budgetønsker igennem, og der bliver givet mange penge til børn- og ungeområdet, siger Susanne Crawley Larsen (RV).

For begge partier var blandt andet bekæmpelse af børnefattigdom et vigtigt fokusområde, og det lykkedes at få afsat fem millioner kroner til det. Og selvom man hos Enhedslisten havde håbet på flere penge, så vækker det stadig glæde.

- Vi kunne ønske os mere, men det er i hvert fald en rigtig god begyndelse, siger Reza Javid (EL).