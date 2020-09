Rådmand vil sænke fartgrænse i Odense

Politikerne i Odense Kommune skal i næste uge i gang med forhandlingerne om det kommende års budget.

Og mens nogle budgetønsker ifølge den radikale rådmand Susanne Crawley ofte er dyre og komplicerede, lufter hun forud for forhandlingerne det, hun kalder et "enkelt og billigt forslag".

- Nedsæt hastigheden for biler til 30 kilometer i timen inden for ring 2, skriver hun på sin Facebook-profil.

Politikeren mener, at hastighedsnedsættelsen vil give en sundere, tryggere og renere by. Og så handler det også om at nå klimaplanen om, at Odense skal være CO2-neutral i 2030, fortæller Susanne Crawley til TV 2 Fyn.

- Vi ved, at det største enkeltbidrag til CO2 i Odense er privatbilisme, og hvis vi skal blive en klimaneutral by, er der ingen vej udenom, at vi skal have færre biler. Ved at sænke hastigheden i midten af byen, forbyder eller udskammer vi ikke biler, men det bliver langt mere attraktivt og sikkert at cykle, siger hun.

Forstår godt utilfredse bilister

Mens trafikken fortsat vil blive reguleret efter bilerne uden for ring 2, går forslaget på, at det kommer til at foregå på cykler og gåendes præmisser indenfor den store vej.

- Der er også mange lyskryds, som man ikke kan nå at komme over som fodgænger, det stresser ældre og børn, så inden for ring 2 bliver det i stedet bilerne, der skal vente, siger rådmanden.

Jeg anerkender også, at der er ture, hvor bilen er nødvendig Susanne Crawley (R), rådmand, Odense

Susanne Crawley forstår dog godt de bilister, der ikke er tilhængere af forslaget.

- Det er nemt og bekvemt at tage bilen, og nogle gange kræver det mere planlægning at tage cyklen. Jeg anerkender også, at der er ture, hvor bilen er nødvendig, siger hun.

- Men jeg vil samtidig også appellere til, at alle begynder at tænker over, hvornår man bruger bilen. For det er ikke kommunen, erhvervet eller landbruget, der er skyld i denne her høje post af CO2-udledning. Det er os selv.

Gavner på flere områder

Den radikale rådmand har da også overvejet andre tiltag for at få flere til at vælge et alternativ til bilen. Men mange tiltag kræver flere penge.

- Grunden til, at jeg vælger at fremhæve det her, er, at det nemt kan indføres og kun kræver penge til nye skilte og ændring af trafiklys. Jeg tror, at det vil have en effektivt på de korte bilture, siger hun.

Men en ting er en klimadagsorden og sundheden. Susanne Crawley mener også, at det er mindst lige så vigtigt at bevæge sig i retning af en by, hvor støj og trafik ikke dominerer gaderne.