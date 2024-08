Rådmand glæder sig over, at forbud virker

Siden indførslen af forbuddet mod at køre ind i Odense i gamle dieselbiler uden partikelfilter er luftkvaliteten blevet væsentlig forbedret. Således er partikelforureningen fra biltrafikken i zonerne er reduceret med 36 procent, og det vækker glæde hos Tim Vermund (S), der er klima- og miljørådmand i Odense Kommune.

- Jeg er enormt positiv. Det er en anseelig mængde, og det står oven på andre tiltag, som vi har indført målrettet lastbiler og busser, fortæller han til TV 2 Fyn.

Selvom der er tale om gode nyheder, så mener Tim Vermund ikke, at det på nuværende tidspunkt giver mening at udvide ordningen til at gælde flere biler eller et større område.

- Man skal nok kigge andre steder som eksempelvis tilskud på partikelfiltre til brændeovne. Og så skal vi have flere til at købe en elbil, næste gang de køber en bil. Det vil også give renere luft.