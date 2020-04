Rådmand i modvind: Lækkede sparekatalog til pressen

Det socialdemokratiske flertal i Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune er utilfredse med den konservative rådmand Søren Windell.

Det er de, fordi rådmanden lækkede et spareforslag til TV 2/Fyn forud et ekstraordinært møde i udvalget i sidste uge, inden det var offentlig tilgængeligt og før udvalgsmedlemmerne havde set dagsordenen.

Det skriver Fyens.dk.

Rådmand Søren Windell har ifølge avisen indrømmet overfor udvalget, at det var ham, der lækkede oplysningerne og indholdet af det sparekatalog, der umiddelbart stod til at betyde nedskæringer på 34 millioner kroner.

Socialdemokraterne kalder det et tillidsbrud og foreslår en undersøgelse.

- Det her er et tillidsbrud af alvorlig karakter, og rådmanden har en stor opgave i at rette op på tilliden i udvalget, siger Kasper Ejlertsen (S) til fyens.dk.

Det lækkede sparekatalog blev efterfølgende taget af bordet igen, og på udvalgsmødet tirsdag skal de - udover sagen om det som socialdemokraterne altså kalder et tillidsbruddet - endnu en gang drøfte, hvordan de kan finde en millionbesparelse og få budgette til til at hænge sammen.