Rådmand i Odense kritiseres for at true Red Barnet til tavshed

Under coronakrisen kom Red Barnet i Odense med et nødråd i en artikel i Fyens Stiftstidende om, at nogle børn i Odense sultede som følge af krisen, og det fik børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre til tasterne for at sætte formand for Red Barnet i Odense Sara Ekknud Windell på plads.

"Det er meget alvorligt at gå ud og sige, at børn sulter", skriver Susanne Crawley Larsen i en e-mail til formanden for Red Barnet.

Det værste er, at den tillid, der fra forvaltningens side har været til Red Barnet, har lidt et knæk, og det gælder også for mig Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand

TV 2/Fyn har fået aktindsigt i korrespondancen mellem Susanne Crawley Larsen og Sara Ekknud Windell. Rådmanden skriver videre:

"Du har miskrediteret min forvaltning på et forkert grundlag."

"Det værste er, at den tillid, der fra forvaltningens side har været til Red Barnet, har lidt et knæk, og det gælder også for mig", skriver Susanne Crawley Larsen.

Frivillig Red Barnet-formand truer med at gå

Så truede formanden for Red Barnet med at trække sig fra posten. Sara Ekknud Windell skriver efterfølgende tilbage til Susanne Crawley Larsen:

Hvis det ikke er godt nok på grund af en artikel, så er jeg officielt fortid Sara Ekknud Windell, formand for Red Barnet i Odense

"Hver eneste dag i tre uger vi arbejdet på at samle penge ind. De seneste uger har vi vel rejst over 50.000 kroner til disse børn," skriver Sara Ekknud Windell.

"Hvis det ikke er godt nok på grund af en artikel, så er jeg officielt fortid", lyder det fra Red Barnet-formanden.

Venstre-ordfører: Jeg får ondt i maven

Venstres politiske ordfører i Odense, Christoffer Lilleholt, ærgrer sig over måden, som Susanne Crawley Larsen har håndteret bekymringerne i Red Barnet på. Han mener, at Odense Kommune skal behandle frivillige bedre, og han forstår ikke, hvorfor rådmanden kritiserer Red Barnet så voldsomt.

- Jeg læser det ikke som en kritik af Odense Kommune. Jeg læser det som en rigtig bekymring fra Red Barnet, om at de unge børn, som vi har i Odense, har nogle problemer og udfordringer, især under coronakrisen, hvor det nu en gang er de svageste, der bliver ramt først i sådan en økonomisk krise, siger Christoffer Lilleholt til TV 2/Fyn.

Jeg bliver dybt bekymret og får ondt i maven, når jeg læser artiklen, og når jeg læser om de udfordringer, Red Barnet ser ude ved unge og børn, der har problemer. Dem skal vi da hjælpe, Christoffer Lilleholt, byrådsmedlem

- Jeg bliver dybt bekymret og får ondt i maven, når jeg læser artiklen, og når jeg læser om de udfordringer, Red Barnet ser ude ved unge og børn, der har problemer. Dem skal vi da hjælpe, og vi skal finde løsninger - kommunen og Red Barnet sammen, siger Christoffer Lilleholt.

Principiel sag

Der er tale om en principiel sag i forholdet mellem en kommune og frivillige. Det mener Frivilligrådet, der repræsenterer det frivillige arbejde i Danmark for sårbare og udsatte.

- Frivillige organisationer har en rigtig vigtig rolle ved at være talerør for udsatte mennesker, hvad enten det er børn eller voksne, og derfor er det så vigtigt, at de har mulighed for at kunne råbe op, når der er alvorlige problemer, siger formand for Frivilligrådet Mads Roke Clausen.

- Jeg vil håbe, at når man som politiker møder sådan en information, at man lytter og er imødekommende over for, hvad der bliver sagt, og måske søger i samarbejde at løse problemerne i stedet for at blive gal i skralden, siger han.

Afviser interview

Både Christoffer Lilleholt og Mads Roke Clausen håber, at de frivillige fortsat efter sagen vil ytre deres holdninger og råbe vagt i gevær, når de støder på udfordringer.

Vi ønsker ikke at stille op til interview. Vi er enige om, at vi har et godt og vigtigt samarbejde om at hjælpe de børn i Odense, der har brug for det. Det vil vi hellere bruge vores tid og kræfter på Susanne Crawley Larsen og Sara Ekknud Windell i fælles udtalelse

Sara Ekknud Windell sidder fortsat på posten som formand for Red Barnet i Odense, selv om hun truede med at gå.

Hverken Susanne Crawley Larsen eller Sara Ekknud Windell har ønsket at stille op til interview med TV 2/Fyn.

I en fælles udtalelse skriver de:

- Vi ønsker ikke at stille op til interview. Vi er enige om, at vi har et godt og vigtigt samarbejde om at hjælpe de børn i Odense, der har brug for det. Det vil vi hellere bruge vores tid og kræfter på.