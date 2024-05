Rådmand kalder flugt fra folkeskolen et problem - men har selv sendt sine fem børn i privatskole

Det er et problem, at et stigende antal forældre vælger at sende deres børn i privatskole, og det er “en myte”, at privatskoler ikke er et problem, mener børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Ursula Crawley Larsen (RV).

Sådan skrev hun i et facebookopslag 1. maj.

Hvad hun ikke skriver, er, at alle hendes fem børn selv har gået i privatskole.

Det bekræfter rådmanden selv over for TV 2 Fyn, da TV 2 Fyn spørger hende direkte.

- Jeg er bekymret for, at der nu er 25 procent, der starter i en privatskole, for vi risikerer, at de børn, der senere bliver politikere, journalister, meningsdannere, virksomhedsejere og kunstnere, ikke kender “resten af Danmark”, skriver Crawley på Facebook.

Børn- og ungerådmanden lagde opslaget på Facebook, efter at have deltaget i en debat om folkeskolen med blandt andre undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Hun mener ikke selv, at der er noget problem i opslaget.

- Det afsporer debatten, at man forholder sig til, hvad en enkelt politiker gør i sit private liv. Det man skal forlange af politikere og mig, det er, at man kæmper benhårdt for at lave et samfund, som er godt og retfærdigt. Og det har været en topprioritet for mig at styrke folkeskolen, siger Susanne Ursula Crawley Larsen.

Hun mener heller ikke, at hendes facebookopslag strider imod hendes egne handlinger.

- Der hvor man kunne tale om hykleri, det var, hvis jeg havde bedt folk om at vælge folkeskolen og ikke selv gjorde det. Men det har jeg ikke.

I facebookopslaget skriver Susanne Ursula Crawley Larsen (RV), at hun frygter, at børn fra privatskoler ikke får kendskab til "resten af Danmark". Alligevel er hun fortrøstningsfuld, når det kommer til sine egne børn.

- Det må man så håbe, at de har lært på andre måder, siger Susanne Ursula Crawley Larsen.