Rådmand: Kritisk rapport om skole er alvorlig

Rapporten gør indtryk på rådmanden, som kalder den alvorlig.

- Jeg synes, at den rapport vi har fået, den beskriver nogle alvorlige forhold på en af vores folkeskoler i Odense, nemlig at der er udtalte udfordringer i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Det synes jeg, at vi skal have gjort noget ved, siger rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley (R).

Både skolechef i Odense Kommune Nikolaj Juul Jørgensen og direktør i Børn- og Ungeforvaltningen Hanne Dollerup har udtrykt tillid til ledelsen på skolen.