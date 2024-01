Rådmand: Letbanens passagertal er skuffende

5,8 millioner passagerer steg på Odense Letbane i 2023. Det er flere end Odense Letbanes eget mål på 5,3 millioner, men det er alligevel langt fra nok, hvis man spørger beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V). Han siger til DR, at tallene er skuffende.

Han peger på, at tallet er langt fra de 9,8 millioner passagerer, som økonomien er lagt ud fra.



- Hvis vi ikke når 9,8 millioner næste år, skal kommunen betale differencen. Sidste gang lød regningen på 80 millinoner kroner, det svarer til driften af to folkeskoler, siger han til DR.

I august nedjusterede Odense Letbane sine estimater til 5,3 millioner passagerer.

Administrerende direktør i Odense Letbane, Dan Ravn, er tilfreds med tallene.

- Der er et stykke op til de oprindelige prognoser, men jeg hæfter mig ved, at der er kommet flere passagerer til i efteråret, sammenlignet med 2022, siger han til DR.

I forbindelse med nedjusteringen af det forventede passagertal i august sidste år, meldte Odense Letbane ud, at der i alt manglede 58 mio. kr. i 2023 og 89 mio. kr. i 2024 for at få økonomien til at hænge sammen.