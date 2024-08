Rådmand ønsker mulighed for blacklisting af boligbanditter

Storentreprenør og udlejer Thomas Lund Hansen har i dag fået et påbud af Odense Kommune, som betyder at ejendommen Kongensgade 67 i Odense skal være rømmet og udlejerne genhuset senest fredag klokken 12.

Årsagen er, at Thomas Lund Hansen ikke har fremskaffet en rapport fra en uafhængig rådgiver, som godtgør at revner i ejendommens stålkonstruktion og en øjet hældning på svalegangene blot er kosmetiske. Man frygter altså at der er fare for sammenstyrtning.

Det er ikke første gang udlejeren er i kommunens søgelys, fortæller rådmand for By- og Kulturforvaltningen Søren Windell (C).

- Vi har flere bind om Thomas Lund Hansen, end der var i det gamle lademanns leksikon. Han har allerede to sager på den her ejendom, hvor han kun har fået en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Rådmanden har tidligere efterlyst, og efterlyser igen en mulighed for at blackliste udlejere og entreprenører som omgås lovgivningen. Han kalder dem selv "boligbanditter".

- Vi skal behandle Thomas Lund Hansen som alle andre borgere. Det har han krav på. Han bliver også behandlet som alle andre, og skal følge de frister der er i lovgivningen, men man kunne godt ønske man simpelthen kunne fratage ham retten til at udleje ejendomme.