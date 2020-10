Rådmand om byggeprojekt i Åløkkeskoven: - Træer bør ikke vige pladsen for nye boliger

Der har været afholdt borgermøder, samlet underskrifter og talt med store bogstaver. Meget er prøvet for at bevare det omtalte stykke jord, som ejendomsselskabet Olav de Linde ejer i Ålykkeskoven i Odense.

Ejendomsselskabet går med planer om at bygge et boligområde i skoven, og beboere fra Åløkkekvarteret frygter, at kommunen vil give ejendomsselskabet lov.

I lang tid har politikerne i Odenses by- og kulturudvalg tiet, men nu blander børn- og unge rådmand, Susanne Crawley (R) sig i debatten.

- Jeg synes, at det er et kæmpe privilegium, at vi midt i Odense centrum har en af Danmarks ældste skove. Den er mindst 500 år gammel, og i 2020 synes jeg bare ikke, man fælder skov i en grøn storby, siger hun.

Læs også Rasende Åløkke-beboere: - Man bider skoven stykke for stykke

Åløkkeskoven i Odense er et åndehul, og åndehuller skal man ifølge Susanne Crawley værne om.

- Det er jo sådan, at skov er noget af det bedste, man kan bevare, hvis man vil løse klimaudfordringer. Og derfor virker det helt grotesk, at man overhovedet kan tænke på at fælde skov i betragtning af, at vi har en ambitiøs klimaplan, siger hun.

Boligblokke på seks etager

Mens de fleste politikere er gået på efterårsferie, kaster den radikale rådmand Susanne Crawley sig nu aktivt ind i sagen om fire nye boligblokke på grunden.

- Af de tegninger jeg har set, er der planer om at lave fire store blokke på omkring fem til seks etager. Og når man står i det her område, så virker det absurd, siger hun og fortsætter:

- Der er andre steder i byen, man kan bygge, uden at man skal ind i skoven. Jeg kan selvfølgelig godt forstå, det er attraktivt at bygge her, fordi hvem vil ikke gerne bo midt i en skov. Men det er skoven, og det er vores fælles.

Hun opfordrer byrådskollegaerne til at tænke på klimaet og droppe byggeriet. Hun mener dog stadig, at Olav de Linde skal have lov til at bygge, men at der skal findes en løsning, hvor naturområdet bevares.

Intet er afgjort

Politikerne i Odenses by- og kulturudvalg skal snart tage stilling til, om ejeren af grunden Olav de Linde skal have lov til at bygge og til at anlægge en ny adgangvej. Det sker i forbindelse udarbejdelsen af en ny lokalplan og kommuneplan.

Læs også Politiker inviterer til paneldebat: Åløkkeskovens skæbne skal drøftes

- Jeg glæder mig til, at jeg skal mødes med grundejerforeningen og få snakket igennem med kommunens eksperter på området og de andre politikere, og vi så finder ud af, hvad vi kan lande, og om der overhovedet er grundlag for at bygge, siger By- og Kultur rådmand Christoffer Lilleholt.

Han mener også, at seksetager så tæt på en skov er en stor mundfuld, og derfor skal politikerne se på, om det overhovedet kan lade sig gøre.

- Der er bestemt ikke noget, der er afgjort, og der er bestemt ikke nogen spade, der er stukket i jorden endnu. Det skal vi diskutere os frem til først, siger han.