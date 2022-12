Rådmand opfordrer til at politianmelde sælgere af ulovlige e-cigaretter

Sælgere af e-cigaretterne puff bars bør blive politianmeldt.

Det mener sundhedsrådmand i Odense Kommune Tommy Hummelmose (K).

Han er bekymret over den udvikling, man lige nu oplever i de odenseanske folkeskoler, hvor helt unge børn ned til 11-årsalderen bruger e-cigaretter, der er farverige, ser uskyldige ud og smager af frugt eller slik, de såkaldte puff bars.

- Det bekymrer mig meget, at man sælger de her ulovlige nikotinprodukter i diverse kiosker i Odense. Det er meget stærke nikotinprodukter, der henvender sig til unge mennesker. De smager jo af tuttifrutti, siger Tommy Hummelmose.

Hummelmose har derfor rettet henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen for at høre om omfanget af problemet, og hvad man gør for at sætte ind over for det ulovlige salg.

Ikke kun et Odense-problem

Sikkerhedsstyrelsen svarer, at man både laver fysiske tilsyn ude i landets kiosker og butikker og overvåger hjemmesider og digitale platforme og sociale medier, hvor man søger aktivt efter de ulovlige e-cigaretter online.

Det sker blandet andet med hjælp af et kunstigt intelligens-værktøj, der kan trawle nettet ved hjælp af tekst- og billedgenkendelse, og finde frem til salg af ulovlige e-cigaretter.

Men Sikkerhedsstyrelsen vurderer samtidig, at problemet med puff bars er landsdækkende, og at man ikke vurderer, at der skulle være særlige udfordringer i Odense.

Politianmeld forhandlerne

Røgfrit Odense, der arbejder med at forebygge rygning og brug af nikotinprodukter for unge, hører under Sundhedsforvaltningen.

Her har man blandt andet skrevet et informationsbrev til forældrene til børn i kommunens folkeskoler, hvor man gør opmærksom på problemet med brugen af puff bars.

- Og jeg har også været i kontakt med Fyns Politi for at høre, om det er bekendt med det ulovlige salg. Her lød svaret, at man vil gå efter sælgerne af de ulovlige e-cigaretter, hvis de får en anmeldelse, siger Tommy Hummelmose og fortsætter:



- Jeg vil faktisk gå så langt som til at opfordre forældrene til at politianmelde de steder, hvor de her ulovlige produkter bliver solgt, hvis de bliver opmærksomme på det.

I Danmark er det ikke lovligt at sælge nikotinprodukter med andre smage end tobak eller mentol.

Foruden puff bars er Røgfrit Odense også særligt opmærksom på snus, der ligeledes bliver brugt af meget unge.