Rådmand reagerer på forældres opråb: - Vi skal både forebygge og slukke ildebrande

Torsdag lyder det i et brev fra kommunens 30 folkeskolers bestyrelser, at sagen om voldelig adfærd eleverne imellem på Agedrup Skole skal være en løftestang til at sætte ind og forebygge på alle skoler i stedet for at fokusere på sanktionsmuligheder på en skole.

Efter søgelyset blev rettet mod Agedrup Skole sidste uge gik Børn- og Ungeforvaltningen i gang med at kortlægge de konkrete problemer og forløb.

Kunne koges ned til få børn

Konklusionen fra Susanne Crawley Larsen lød meget hurtigt, at kommunen ville se på, hvordan elever, der krænker andre elever, skal kunne flyttes fra deres klasse for at blive placeret i et andet skoletilbud.

Hun mener ikke, at det fokus, hun satte der, var unødvendigt eller modstridende med, at hun nu vil diskutere de generelle forhold på kommunens skoler.

- Det handlede om, at vi skulle håndtere noget akut. Og det kunne koges ned til nogle få børn, som virkelig var grove mod andre børn. Det skulle vi håndtere, og det gjorde vi, siger hun.

Men ifølge hende er det ikke ensbetydende med, at man fra kommunens side ikke også har fokus på folkeskolens generelle problemer.

- Man er nødt til at slukke de ildebrande, der er, samtidig med at man forebygger. Jeg synes ikke, det er selvmodsigende, siger hun.

- Ikke selvmodsigende

Hun siger, at kommunen er ved at se på en økonomisk løsning, hvor der frigives midler til indsatser i folkeskolerne med blandt andet flere pædagoger.

Sidste år vedtog forvaltningen at rykke 12 millioner kroner fra de almene folkeskolers budget til blandt andet specialskoler.

Rådmanden vil stadig se på muligheden for specialtilbud til børn, der krænker børn, som nævnt i sidste uge. Samtidigt vil hun finde midler til den almene del af folkeskolen.

- Jeg synes ikke, det er selvmodsigende. Vi er nødt til at have specialiserede tilbud, indtil vi har lavet de forebyggende indsatser, siger hun.

Det er en opgave, hun tager på sig, siger hun.