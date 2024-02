Rådmand reagerer på voldsomme episoder: - Det skal være trygt at gå i skole i Odense

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) tager episoderne på Agedrup skole meget, meget alvorligt.

Hun forventer, at de i forvaltningen vil kunne sætte handling i gang indenfor de næste to dage.

- Når mere end 100 forældre skriver sådan et brev om alvorlige ting på en skole, så tager jeg det meget, meget alvorligt. Lige nu arbejder forvaltningen på, at få et overblik over hvad der er sket, og hvordan der er blevet handlet. Det er vigtigt for os, at finde ud af, om det kan lokaliseres til nogle få personer, eller om det er kulturen på skolen, siger Susanne Crawley Larsen (R).

I videoen kan du høre hele interviewet med Susanne Crawley.