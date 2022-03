Rådmand talte usandt: - Ingen jurister i kommunen har vurderet højspændingssagen

Jurist rejste tvivl

TV 2 Fyn har tidligere fortalt, at juristen fra Codex Advokater kun fire dage før det færdige notat i 2017 blev leveret til Odense Kommune, selv rejste tvivl om sine egne vurderinger.

Den 6. marts 2017 skrev juristen til medarbejdere i Odense Kommune:

”..der er begået en fejl og at spørgsmålet om, hvorvidt Odense Kommune som følge heraf kan gøres erstatningsansvarlig for et eventuelt tab jo i sidste ende vil bero på en vurdering. I vores notat har vi her vurderet, at kommunen ikke har handlet erstatningspådragende, men man kan jo ikke udelukke, at andre, herunder en domstol, kunne komme frem til et andet resultat."

En ekspert i kommunal forvaltning finder det underligt, at kommunen læner sin beslutning, om ikke at flytte kablet, op ad et enkelt notat, hvor juristen tilsyneladende drager sine egne vurderinger i tvivl.