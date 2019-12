Rådmand vil have loven ændret: Vi skal kunne hjælpe dem, der gør sin borgerpligt

Kriminelle kan få flyttehjælp, men Roxana og hendes søn, der vidnede til en skudepisode, kan ikke. Det opfordrer rådmand Brian Dybro (SF) nu Nick Hækkerup på at lave om på, så kommunen kan hjælpe dem, der falder lidt mellem to stole.

8. oktober sidste år var Roxanas søn vidne til en dramatisk skudepisode i Vollsmose. Drengen er stadig påvirket af episoden og får angstanfald.

Roxanas søn har fået konstateret PTSD, lider af angst, kan ikke være alene og har skiftet skole to gange på et år.

Høj økonomisk omkostning at flytte

Efter en lang sej kamp tilbage i oktober 2018, lykkedes det at råbe kommunen op, der endelig ville tilbyde psykologhjælp og en ny bolig til Roxana og hendes søn.

Men den nye bolig har ikke udelukkende løst familiens problemer.

- Da vi fik den her lejlighed tilbudt, var indskuddet på 48.000 kroner, og så var der en husleje på omkring 8.200 kroner. Det var hårdt, for det skulle vi selv betale, plus at vi havde tre måneders opsigelse i Fyrreparken, fortæller Roxana.

Men kommunen kunne godt tilbyde flyttehjælp til kriminelle i Vollsmose, så længe de havde en dom i 2019.

Det vil rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, Brian Dybro, have lavet om.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik mulighed for at give flyttehjælp til dem, som falder imellem to stole, siger Brian Dybro.

Vil have lovgivningen ændret

Kommunen har tidligere annonceret at kriminelle kan få flyttehjælp ud af Vollsmose. Kommunen er således istand til at hjælpe de socialt udsatte, men ikke familier som Roxanas, der bidrager til efterforskningen og efterfølgende føler sig truede.

For de er ikke truet nok til at komme ind under politiets vidnesbeskyttelsesprogram. Familien falder således ned imellem to stole, og som det er lige nu, kan kommunen ikke hjælpe familien inden for lovens rammer.

Derfor har Brian Dybro skrevet et brev til justitsminister Nick Hækkerup. Brian Dybro skriver blandt andet i brevet:

"Det kræver en ændring af lovgivningen, hvis kommunen skal have udvidede muligheder for at hjælpe f.eks. velfungerende eller selvforsørgende familier, der har været vidne til kriminelle handlinger."

- Vi skal have mulighed for at hjælpe dem, som stiller sig op og gør sin borgerpligt. Dem som vidner mod banderne. Vi skal kunne betale for deres flytning, hvis det er det, der skal til for at de kan komme godt videre med deres liv, siger Brian Dybro.