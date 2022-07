Rådmand vil ekspropriere de mest støjplagede langs letbanen

De mest støjplagede naboer til Odense Letbane skal hjælpes. Det slår By- og kulturrådmand Søren Windell (K) fast, efter det er kommet frem, at der kan gå op til to år, inden man er færdig med at løse problemerne med støj og vibrationer fra letbanetogene.

I et notat til Odense Kommunes økonomiudvalg fremgår det, at de midlertidige tiltag for at mindske støjen ikke har haft den ønskede effekt, og derfor er der lange udsigter til en permanent løsning.



- Det er jo ærgerligt at læse, at man forventer, at det her vil tage rigtig, rigtig lang tid. Det er glædeligt at læse, at parterne, altså dem, der har bygget letbanen, driver den og har leveret togene, nu har sat sig sammen for at finde nogle løsninginger og også kigger til udlandet for at se, hvad man har gjort andre steder, siger Søren Windell og fortsætter:

- Men jeg er bange for, at borgerne, der er allerværst ramt, ender i et juridisk vakuum, hvor der ikke rigtig kan gøres noget.

Transportministeren skal involveres

Derfor vil Søren Windell nu se, om der er mulighed for at at ekspropriere de værst plagede naboer, så de ikke skal døje med støj i flere år. Derfor skal transportminister Trine Bramsen muligvis gøre sin indflydelse gældende, mener rådmanden.