Rådmand vil fjerne elever fra skole midlertidigt

Mandag kom det frem at 113 forældre til elever på Agedrup Skole i Odense har sendt en bekymringsskrivelse til politikere og embedsværk i Odense Kommune. Elever helt ned til 4. klasse har ifølge skrivelsen været udsat for trusler med kniv.



By- og Kulturrådmand for konservative i Odense, Søren Windell, fastslår at det er fuldstændig uacceptabelt, og at det bør have have konsekvenser.

- Vi skal have en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der er foregået på Agedrup Skole, og så bør vi finde ud af, om vi skal have et sted at sende de elever hen, som ikke kan finde ud af gå i en almindelig folkeskole, siger Søren Windell (K).

- Så må vi lave et midlertidigt tilbud, indtil man kan se på, hvad der kan laves permanent. Jeg synes ikke, vi skal stå som en kommune, der er handlingslammede i det her. Vi kan godt noget, men det kræver, at der er politik vilje, uddyber han.