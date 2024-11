Det er ikke mange pæne ord, rådmand for By- og Kulturudvikling, Søren Windell har at sige om banegårdstunnellen.

Derfor har By- og Kulturudvalget valgt at tunnelen nu skal have et løft som en del af kommunens tiltag "Tryghed i nattelivet", og konkret handler det om lys, og så de små nicher på den anden side af cyklerne.

Kommunen regner med, at arbejdet kan være færdig i første halvår af 2025 .