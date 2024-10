Rådmand vil have Folketinget til at trække letbane-penge

Venstres rådmand Christoffer Lilleholt er gået direkte til forligskredsen bag transportforliget, for at få dem til at droppe en 600 millioner kroner-investering i etape 2 af letbanen i Odense.

- Der er jo ændret forudsætninger for hele forliget, så det nu er er den dårligste samfundsmæssige investeringer i kollektiv trafik i Odense, og det bør få forligskredsen til at genoverveje investeringen, siger han til TV 2 Fyn.

De nyeste beregninger for letbanens etape 2 viser et samfundsøkonomisk underskud på 3,4 milliarder kroner.

- Det er en gave, der koster odenseanerne rigtig mange penge. Derfor forsøger jeg, at få dem til at tænke over, om man måske skulle lede efter andre løsninger.