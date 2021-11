Rådmand vil have loft over antallet af elever i klassen - men stemte nej til at undersøge det

Alligevel stemte hun 26. oktober 2021 i Børn- og Ungeudvalget imod et forslag fra Araz Khan og Venstre, der ville have forvaltningen til at undersøge netop muligheder for- og økonomiske konsekvenser ved et loft over antallet af elever.

- Det er et forslag, som indeholder så meget økonomi, at jeg ikke synes, det er realistisk, at stille det som et forslag midt i en byrådsperiode, siger Susanne Crawley til TV 2 Fyn.

Jeg forstår ikke helt, hvorfor du så har stemt imod, når du tidligere har sagt, at du vil finde pengene?

- Vi skylder børnene at finde pengene. Og det gør man altså i en budgetforhandling. Det gør man ikke ved at omprioritere - synes jeg - fra for eksempel dagtilbud eller udsatte børn.

Venstre: En svær sag

Hos Venstre ved man også godt, at klassekvotienter er dyrt, og i forslaget har de derfor lagt op til, at politikerne i første omgang skal se på muligheden for et maksimalt elevantal for 0.-3. klassetrin.

- Jeg tænkte, at vi starter der, hvor vi kan gøre noget - også rent økonomisk. Ved at indskrænke til 0.-3. klassetrin, kan vi tage hånd om de udfordringer, der er, indenfor egen ramme af økonomien, fortæller Araz Khan.

- Jeg vidste, det ville blive en svær sag, fordi selvom Susanne Crawley tit og ofte har tanker om, hvad hun vil, og senest sidste år udtalte, at hun ville have klassekvotienter, så ved jeg godt, at der går politik i det nogen gange.