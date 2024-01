Beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V) vil have et overblik over, hvor mange job der er er forsvundet i gartneribranchen. Hans henvendelse til Klima- og Miljøforvaltningen kommer efter, at TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende torsdag omtalte Miljøministeriets nye retningslinjer for miljørigtig produktion i gartneribranchen. De nye retningslinjer lemper blandt andet reglerne for, hvordan gartnerierne skal forholde sig i forhold til nedsivning af vand.