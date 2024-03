Rådmand vil investere skattekroner i forsvarsindustrien

Regeringen præsenterede i dag et nyt forsvarsforlig, som har til formål at styrke forsvaret. Det betyder blandt andet, at regeringen vil tilføre 40 milliarder kroner til forsvaret. De ekstra penge der skal tilføres til forsvaret skal finansieres ved at øge statsgælden i Danmark. Og med det økonomiske løft kommer Danmark til at leve op til NATO's forpligtelser om at bruge to procent af BNP på forsvaret.

Tommy Hummelmose, rådmand for Sundhedsforvaltningen (K), mener, at Odense Kommune skal følge regeringen trop. Han foreslår derfor til et byrådsmøde i dag, at 10 procent af kommunens frie midler skal målrettes investeringer i forsvars- og beskyttelsesindustrien.



- Vi er i et helt andet trusselsbillede af Danmark, og der synes vi egentlig, at det er fair, at vi får slettet de her forældede regler, hvor vi i Odense Kommune ikke må købe aktier i forsvarsindustrien, siger Tommy Hummelmose og tilføjer:

- Det er vigtigt at sige, at det her ikke koster penge. Det er alene spørgsmålet om at købe nogle andre aktier, end dem vi gør i dag.

Ligger der ikke noget etisk i, at I skal have lov til at bestemme, hvad borgernes skattekroner skal investeres i?

- Jo, sådan er det jo. Det er økonomiudvalget, som afgør, hvordan de her to milliarder, som i dag står på bankbogen, som ikke skal bruges men blot investeres, så de giver bedst mulig forrentning til Odenses borgere. Og der mener vi, at der ligger nogle forældede regler, som vi gerne vil have fjernet, siger rådmanden.