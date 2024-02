Den seneste tid har Agedrup Skole i Odense været i vælten for tæsk, sexchikaner og trusler blandt elever på bestemte årgange. Det skete på baggrund af en forældregruppe, der forleden valgte at råbe skoleledelsen op og dele deres bekymringer omkring skolens miljø og deres børns sikkerhed.

Forleden kom det så frem, at rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Crawley (RV), allerede i juni sidste sommer modtog et bekymringsbrev fra en forældregruppe på den udskældte skole.